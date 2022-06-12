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Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину с Днем России выразил поддержку президенту РФ

09:13 12.06.2022 Источник: Интерфакс

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку президенту России Владимиру Путину, сообщает ЦТАК.

"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, чему наш народ оказывает полную поддержку, - говорится в поздравительной телеграмме северокорейского лидера президенту РФ по случаю Дня России. Ким Чен Ын отметил, что дорожит отношениями КНДР и России.

"Уверен, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 г. во Владивостоке, будут и дальше динамично укрепляться и развиваться во всех сферах", - подчеркнул он.

Северокорейский лидер также выразил надежду, что тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами будет более тесным.

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