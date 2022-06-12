Материальную поддержку в связи с кризисом на Украине Китай России не оказывал - МО КНР

09:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай никогда не предоставлял какой-либо материальной помощи России. Об этом заявил в воскресенье член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла», отвечая на вопрос журналистов о том, оказывал ли Пекин материальную поддержку Москве в связи с ситуацией на Украине.

«По поводу украинского кризиса — Китай никогда не оказывал никакой материальной поддержки России», — сказал он во время выступления, трансляция которого велась на канале форума в YouTube («Ютьюб»).