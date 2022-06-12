Подоляк: Украине нужно не три или четыре системы РСЗО, а порядка 300
09:24 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300», — сказал он. Подоляк добавил, что в настоящее время приблизительно 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены работой российской артиллерии, которая значительно превосходит украинскую.
Ранее газета «Таймс» сообщила, что Великобритания направит на Украину всего три РСЗО M270, по крайней мере на первом этапе. В свою очередь США, которые также обещали поставить аналогичные РСЗО Украине, отправят, по сведениям издания, не более 10 систем.
НОВОСТИ
- 10:50 12.06.2022
- Послы США в разных странах ходят по фирмам и угрожают, если те проявят интерес к экономике РФ - Песков
- 10:30 12.06.2022
- McDonald's в России превратился во "Вкусно и точка"
- 10:05 12.06.2022
- Сторонники Ахмада Масуда поздравили Владимира Путина с Днем России
- 09:26 12.06.2022
- Роскосмос и ЕКА возобновили переговоры по запуску миссии «ЭкзоМарс»
- 09:19 12.06.2022
- Материальную поддержку в связи с кризисом на Украине Китай России не оказывал - МО КНР
- 09:13 12.06.2022
- Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину с Днем России выразил поддержку президенту РФ
- 09:10 12.06.2022
- Минобороны КНР: Если кто-то попытается отделить Тайвань, китайская армия будет сражаться против этого
- 09:00 12.06.2022
- Инфляцию и рост цен на бензин в США Байден связал с тратами на конфликт на Украине
- 21:00 11.06.2022
- В Таиланде жителям бесплатно раздадут миллион кустов конопли
- 20:30 11.06.2022
- Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны в зону боевых действий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать