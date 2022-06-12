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Подоляк: Украине нужно не три или четыре системы РСЗО, а порядка 300

09:24 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти хотели бы получить от западных стран порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в опубликованном в субботу вечером интервью на сайте британской газеты «Дейли телеграф».

«Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300», — сказал он. Подоляк добавил, что в настоящее время приблизительно 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены работой российской артиллерии, которая значительно превосходит украинскую.

Ранее газета «Таймс» сообщила, что Великобритания направит на Украину всего три РСЗО M270, по крайней мере на первом этапе. В свою очередь США, которые также обещали поставить аналогичные РСЗО Украине, отправят, по сведениям издания, не более 10 систем.

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