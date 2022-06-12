Роскосмос и ЕКА возобновили переговоры по запуску миссии «ЭкзоМарс»
09:26 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он уточнил, что ресурса приборов и посадочной платформы «Казачок» для «ЭкзоМарса» хватит, чтобы запустить аппарат в 2024 году. Эту информацию Роскосмоса подтвердил ЕКА. «Коллеги из ЕКА обещали обратиться к патронам в лице стран — участников ЕКА. Если те пойдут навстречу и скажут, что согласны, тогда миссия может быть реализована», — сказал Рогозин, добавив, что шанс положительного ответа составляет 7-8%.
По словам главы госкорпорации, Роскосмос планирует получить ответ в 20-х числах июня. Рогозин подчеркнул, что посадочный модуль «Казачок», созданный в НПО им. С. А. Лавочкина для миссии, в любом случае будет возвращен в РФ.
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