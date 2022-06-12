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НОВОСТИ

McDonald's в России превратился во "Вкусно и точка"

10:30 12.06.2022 Источник: Интерфакс

Бывшие рестораны McDonald's в РФ, сменившие владельца и бренд, начали открываться после трех месяцев простоя. Теперь они называются "Вкусно и точка".

В воскресенье, 12 июня, возобновляют работу 15 ресторанов в Москве и Московской области, включая ресторан на Пушкинской площади.

В понедельник откроются еще 50 ресторанов, до конца июня - около 200, затем будет открываться от 50 до 100 ресторанов в неделю, сообщил гендиректор сети Олег Пароев на церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади.

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