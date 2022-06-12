Послы США в разных странах ходят по фирмам и угрожают, если те проявят интерес к экономике РФ - Песков
10:50 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Во всех странах работают американские послы, которые, как такие, знаете, заядлые рэкетиры, которых мы хорошо помним по нашей истории начала 1990-х годов, вот американские послы, как эти заядлые рэкетиры, ходят по этим компаниям и угрожают им смертным судом, если кто-то будет проявлять интерес к российской экономике. Но это все восполнимо и восстановимо», — заметил представитель Кремля.
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