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НОВОСТИ

Послы США в разных странах ходят по фирмам и угрожают, если те проявят интерес к экономике РФ - Песков

10:50 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские послы в различных странах сейчас чуть ли не «смертным судом» угрожают компаниям, которые проявляют интерес к российской экономике. По сути такие действия сопоставимы с рэкетом, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Во всех странах работают американские послы, которые, как такие, знаете, заядлые рэкетиры, которых мы хорошо помним по нашей истории начала 1990-х годов, вот американские послы, как эти заядлые рэкетиры, ходят по этим компаниям и угрожают им смертным судом, если кто-то будет проявлять интерес к российской экономике. Но это все восполнимо и восстановимо», — заметил представитель Кремля.

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