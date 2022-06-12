Cбербанк вновь снизил ставки по потребкредитам и запустил новое предложение для подписчиков СберПрайм+
11:17 12.06.2022
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам еще на один процентный пункт. С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ – 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тыс. и сроке кредита от года).
«10 июня регулятор принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер моментально отреагировал на это улучшением условий своих кредитных продуктов, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Мы вновь снизили ставку по самому популярному кредитному продукту в стране – кредиту на любые цели. И мы приготовили новое предложение для подписчиков СберПрайм+: в первый месяц ставка по кредиту для них составит всего 6,9% годовых. Думаю, это отличная новость: кредитование снова становится доступным и помогает нашим клиентам успешно решать различные жизненные задачи».
Узнать больше о потребительских кредитах Сбера можно на сайте банка.
НОВОСТИ
- 12:12 12.06.2022
- В спальном районе Киева произошел инцидент со стрельбой с участием одного из руководителей Генштаба ВСУ
- 09:24 12.06.2022
- Подоляк: Украине нужно не три или четыре системы РСЗО, а порядка 300
- 09:19 12.06.2022
- Материальную поддержку в связи с кризисом на Украине Китай России не оказывал - МО КНР
- 09:10 12.06.2022
- Минобороны КНР: Если кто-то попытается отделить Тайвань, китайская армия будет сражаться против этого
- 16:00 11.06.2022
- ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области — МО РФ
- 13:00 11.06.2022
- ПВО РФ сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Украины
- 12:00 11.06.2022
- До 400 украинских боевиков заблокированы на «Азоте» в Северодонецке — посол ЛНР
- 21:20 10.06.2022
- В небе над Севастополем сработала система ПВО
- 18:40 10.06.2022
- Украинские боевики блокированы на заводе «Азот» в Северодонецке — посол ЛНР в РФ
- 14:40 10.06.2022
- Круглый стол «Самореализация и развитие молодежи ОПК» состоится на форуме «Армия-2022»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать