Cбербанк вновь снизил ставки по потребкредитам и запустил новое предложение для подписчиков СберПрайм+

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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам еще на один процентный пункт. С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ – 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тыс. и сроке кредита от года).

«10 июня регулятор принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер моментально отреагировал на это улучшением условий своих кредитных продуктов, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Мы вновь снизили ставку по самому популярному кредитному продукту в стране – кредиту на любые цели. И мы приготовили новое предложение для подписчиков СберПрайм+: в первый месяц ставка по кредиту для них составит всего 6,9% годовых. Думаю, это отличная новость: кредитование снова становится доступным и помогает нашим клиентам успешно решать различные жизненные задачи».

Узнать больше о потребительских кредитах Сбера можно на сайте банка.