0
0
0
НОВОСТИ

В спальном районе Киева произошел инцидент со стрельбой с участием одного из руководителей Генштаба ВСУ

12:12 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник одного из управлений Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранен от исполнения обязанностей после инцидента со стрельбой во дворе спального района Киева. Об этом в воскресенье заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба ВСУ — руководитель одного из управлений — совершило действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения, — написал он на странице в „Фейсбуке“ (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской). — Когда человек на военной должности, имея погоны, одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:12 12.06.2022
В спальном районе Киева произошел инцидент со стрельбой с участием одного из руководителей Генштаба ВСУ
0
17
09:24 12.06.2022
Подоляк: Украине нужно не три или четыре системы РСЗО, а порядка 300
0
104
09:19 12.06.2022
Материальную поддержку в связи с кризисом на Украине Китай России не оказывал - МО КНР
0
97
09:10 12.06.2022
Минобороны КНР: Если кто-то попытается отделить Тайвань, китайская армия будет сражаться против этого
0
98
16:00 11.06.2022
ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области — МО РФ
0
364
13:00 11.06.2022
ПВО РФ сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Украины
0
332
12:00 11.06.2022
До 400 украинских боевиков заблокированы на «Азоте» в Северодонецке — посол ЛНР
0
329
21:20 10.06.2022
В небе над Севастополем сработала система ПВО
0
531
18:40 10.06.2022
Украинские боевики блокированы на заводе «Азот» в Северодонецке — посол ЛНР в РФ
0
496
14:40 10.06.2022
Круглый стол «Самореализация и развитие молодежи ОПК» состоится на форуме «Армия-2022»
0
466

Возврат к списку