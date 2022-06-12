В спальном районе Киева произошел инцидент со стрельбой с участием одного из руководителей Генштаба ВСУ

12:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник одного из управлений Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстранен от исполнения обязанностей после инцидента со стрельбой во дворе спального района Киева. Об этом в воскресенье заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба ВСУ — руководитель одного из управлений — совершило действия, имеющие признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения, — написал он на странице в „Фейсбуке“ (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской). — Когда человек на военной должности, имея погоны, одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы».