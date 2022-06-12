Глава ДНР не собирается помиловать иностранных наемников, приговоренных к смерти
12:35 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал Пушилин.
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