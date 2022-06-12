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НОВОСТИ

Матери плененных бойцов ВСУ просят Россию не возвращать их на родину, опасаясь репрессий - Москалькова

14:25 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Матери украинских военнопленных, содержащихся в России, стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова журналистам в воскресенье.

«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить об их судьбе (их семьям — прим. ТАСС). Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать [на Украину] их сыновей, потому что они считают, что они [бойцы] либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям», — сказала Москалькова.

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