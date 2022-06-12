Путин рассказал о том, кто были его предки
14:40 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда в воскресенье глава государства обратил внимание на слова режиссера Никиты Михалкова, удостоенного звания Героя Труда. «Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений — его предок был хранителем печати первого из Романовых», — отметил Путин.
«Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом простыми рабочими», — признался президент. «Для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии», — обратился глава государства к режиссеру.
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