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Володин: В случае реализации предложений Сикорского, Украины и Польши не станет, впрочем как и Европы

15:20 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-главы МИД Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский своими заявлениями о возможности передать Украине ядерное оружие провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши призвал передать Украине ядерное оружие. <…> Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши», — написал Володин, добавив, что «в случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы».

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