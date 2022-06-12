Володин: В случае реализации предложений Сикорского, Украины и Польши не станет, впрочем как и Европы
15:20 12.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши призвал передать Украине ядерное оружие. <…> Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши», — написал Володин, добавив, что «в случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы».
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