Открытие новой сети быстрого питания позволило сохранить 150 000 рабочих мест - Собянин

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В Москве, вместо "Макдоналдса", на Пушкинской площади открылся флагманский ресторан новой сети быстрого питания. Мэр столицы Сергей Собянин который оценил новый ресторан, заявил, что городские власти волновались за сотрудников и тех, кто поставлял компании продукцию. "Это огромное количество людей, десятки тысяч. И конечно, это сотни тысяч ваших посетителей, которые любят вашу продукцию. Принято считать, что она американская, на самом деле все наше, российское. Осталось сменить бренд, вывеску — и все будет по-прежнему. Спасибо огромное, что вы набрались терпения, сохранили команду — это очень важно», — заявил Собянин.

Напомним, власти Москвы установили гранты на открытие новых сетей общепита. Первые заявки от бизнеса уже одобрены, и 60 новых ресторанов уже находятся на стадии открытия.

После того, как в марте 2022 года компания «Макдоналдс» приостановила работу своих ресторанов в РФ, а затем приняла решение уйти из России, в сжатые сроки была создана новая сеть быстрого питания. До конца июня планируют начать работу более 200 заведений этой сети по всей стране. Это позволит сохранить работу более 50 тыс. сотрудникам на предприятиях, также около 100 тыс. человек продолжат работать на предприятиях-поставщиках.