0
0
0
НОВОСТИ

Открытие новой сети быстрого питания позволило сохранить 150 000 рабочих мест - Собянин

16:47 12.06.2022

В Москве, вместо "Макдоналдса", на Пушкинской площади открылся флагманский ресторан новой сети быстрого питания. Мэр столицы Сергей Собянин который оценил новый ресторан, заявил, что городские власти волновались за сотрудников и тех, кто поставлял компании продукцию. "Это огромное количество людей, десятки тысяч. И конечно, это сотни тысяч ваших посетителей, которые любят вашу продукцию. Принято считать, что она американская, на самом деле все наше, российское. Осталось сменить бренд, вывеску — и все будет по-прежнему. Спасибо огромное, что вы набрались терпения, сохранили команду — это очень важно», — заявил Собянин.

Напомним, власти Москвы установили гранты на открытие новых сетей общепита. Первые заявки от бизнеса уже одобрены, и 60 новых ресторанов уже находятся на стадии открытия.

После того, как в марте 2022 года компания «Макдоналдс» приостановила работу своих ресторанов в РФ, а затем приняла решение уйти из России, в сжатые сроки была создана новая сеть быстрого питания. До конца июня планируют начать работу более 200 заведений этой сети по всей стране. Это позволит сохранить работу более 50 тыс. сотрудникам на предприятиях, также около 100 тыс. человек продолжат работать на предприятиях-поставщиках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:20 12.06.2022
Володин: В случае реализации предложений Сикорского, Украины и Польши не станет, впрочем как и Европы
0
243
14:40 12.06.2022
Путин рассказал о том, кто были его предки
0
296
14:25 12.06.2022
Матери плененных бойцов ВСУ просят Россию не возвращать их на родину, опасаясь репрессий - Москалькова
0
285
12:35 12.06.2022
Глава ДНР не собирается помиловать иностранных наемников, приговоренных к смерти
0
394
12:12 12.06.2022
В спальном районе Киева произошел инцидент со стрельбой с участием одного из руководителей Генштаба ВСУ
0
469
11:17 12.06.2022
Cбербанк вновь снизил ставки по потребкредитам и запустил новое предложение для подписчиков СберПрайм+
0
450
10:50 12.06.2022
Послы США в разных странах ходят по фирмам и угрожают, если те проявят интерес к экономике РФ - Песков
0
500
10:30 12.06.2022
McDonald's в России превратился во "Вкусно и точка"
0
460
10:05 12.06.2022
Сторонники Ахмада Масуда поздравили Владимира Путина с Днем России
0
534
09:26 12.06.2022
Роскосмос и ЕКА возобновили переговоры по запуску миссии «ЭкзоМарс»
0
492

Возврат к списку