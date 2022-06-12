В Балашихе прошел фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы»
17:48 12.06.2022
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Это большой, яркий праздник национальных культур, танцев, костюмов, ну и, конечно же, вкусной еды. Но самое главное, что это площадка единения различных народов, дружбы, добра. Особенно это важно сегодня, в День России. В этот замечательный праздник мы все вместе, мы едины, а значит - сильны, и все будет хорошо», - сказала Екатерина Швелидзе.
Фестиваль организован министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области. На центральной площадке, прилегающей к ледовому дворцу, развернули несколько разноформатных зон.
На главной сцене выступили артисты со всего Подмосковья. В программе - национальные музыка и танцы, показ народных костюмов.
На площадке «Кухни народов мира» представили свои исконные блюда 10 национальностей. За день приготовили 3 тысячи порций ароматного плова и сладкий чай для всех желающих. Также можно было попробовать тандыркебаб из куриного и бараньего мяса, белорусские кныши, хачапури, чувашские лепешки с чесноком, чак-чак, леках, пахлаву от азербайджанских кондитеров и мордовские пряники-обереги.
В выставочной зоне демонстрировались предметы народных промыслов: платки, игрушки, украшения, эксклюзивные сувениры, предметы национального прикладного искусства Мордовии, Израиля, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Германии, Чувашии, Татарстана, Казахстана, России. Все это представили национальные общины из разных округов Подмосковья.
«Я хочу искренне от всей души поздравить с Днем России, - сказал председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов. - Это наш национальный праздник всех народов, представителей всех религий. Наша страна уникальна, она многообразна, собрала более 190 народностей, которые проживают в мире и согласии и развивают наше отечество».
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