Москва-река превращается в полноценную дорогу

19:16

Министерством транспорта РФ утверждены изменения в правилах движения и стоянки судов в Московском бассейне внутренних водных путей, которые давно ждали многие эксперты и представители транспортной отрасли. Согласно документу, произойдут изменения в правилах движения экскурсионно-прогулочных судов по Москве-реке. Теперь подобные суда будут передвигаться по расписанию, согласованному с городскими властями и по определённым маршрутам. Департаментом транспорта Москвы уже разработана специальная цифровая платформа для подачи заявок и бронирования причального времени, что позволит предотвратить путаницу у причалов.

Внесённые изменения позволят собственникам оставлять суда на ночь у причалов или в специально оборудованных местах стоянки. Также передвижение пассажирских судов, приводимых в движение электродвигателем с питанием от аккумуляторных батарей будет в приоритете, подобные суда будут передвигаться как автобусы, по "выделенной полосе".