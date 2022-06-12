Эрдоган: Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики

19:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что странам Запада нельзя доверять. Видеозапись его выступления на встрече с представителями турецкой молодежи в провинции Ван распространила канцелярия президента.

«Когда мы спрашиваем у них (Греции — прим. ТАСС), для чего вы создаете эти (американские — прим. ТАСС) базы, они отвечают: „Против России“. А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», — сказал он.