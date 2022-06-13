На 13 июня Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности
09:00 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 13 градусов. Ветер южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.
На 13 июня Гидрометцентр России объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности в связи с грозой.
НОВОСТИ
- 11:01 13.06.2022
- В Подмосковье в честь Дня России сложили мозаику из 25 тысяч зажженных свечей
- 09:45 13.06.2022
- Шольц и Драги собираются плехать в Киев на текущей неделе - СМИ
- 09:30 13.06.2022
- Песков рассказал, о чем будет выступление Путина на ПМЭФ
- 09:15 13.06.2022
- Часть кинотеатров в регионах РФ или сокращает время работы, или готовится к закрытию –СМИ
- 19:42 12.06.2022
- Эрдоган: Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики
- 19:16 12.06.2022
- Москва-река превращается в полноценную дорогу
- 17:48 12.06.2022
- В Балашихе прошел фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы»
- 17:23 12.06.2022
- Для президента Финляндии позиция Турции по вступлению его страны в НАТО стала неожиданностью
- 16:47 12.06.2022
- Открытие новой сети быстрого питания позволило сохранить 150 000 рабочих мест - Собянин
- 16:10 12.06.2022
- 8,1 млрд евро потребуется итальянцам только на продукты в этом году - АНСА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать