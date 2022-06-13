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На 13 июня Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности

09:00 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 13 градусов. Ветер южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

На 13 июня Гидрометцентр России объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности в связи с грозой.

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