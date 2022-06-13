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Песков рассказал, о чем будет выступление Путина на ПМЭФ

09:30 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное», — сказал представитель Кремля.

«Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом», — указал он. «Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — добавил Песков.

«Главное для нашего президента — это развитие России и повышение уровня жизни наших граждан. Это всегда было, есть и остается главным для нашего президента», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, на чем будет сделан основной акцент в речи Путина на пленарной сессии ПМЭФ — на международном сотрудничестве или на социально-экономическом развитии России.

При этом Песков не стал комментировать, может ли глава государства анонсировать какие-либо новые решения в экономике или социальной сфере. «Давайте дождемся выступления», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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