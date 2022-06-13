Песков рассказал, о чем будет выступление Путина на ПМЭФ
09:30 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное», — сказал представитель Кремля.
«Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом», — указал он. «Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — добавил Песков.
«Главное для нашего президента — это развитие России и повышение уровня жизни наших граждан. Это всегда было, есть и остается главным для нашего президента», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, на чем будет сделан основной акцент в речи Путина на пленарной сессии ПМЭФ — на международном сотрудничестве или на социально-экономическом развитии России.
При этом Песков не стал комментировать, может ли глава государства анонсировать какие-либо новые решения в экономике или социальной сфере. «Давайте дождемся выступления», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 11:01 13.06.2022
- В Подмосковье в честь Дня России сложили мозаику из 25 тысяч зажженных свечей
- 09:45 13.06.2022
- Шольц и Драги собираются плехать в Киев на текущей неделе - СМИ
- 09:15 13.06.2022
- Часть кинотеатров в регионах РФ или сокращает время работы, или готовится к закрытию –СМИ
- 09:00 13.06.2022
- На 13 июня Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности
- 19:42 12.06.2022
- Эрдоган: Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики
- 19:16 12.06.2022
- Москва-река превращается в полноценную дорогу
- 17:48 12.06.2022
- В Балашихе прошел фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы»
- 17:23 12.06.2022
- Для президента Финляндии позиция Турции по вступлению его страны в НАТО стала неожиданностью
- 16:47 12.06.2022
- Открытие новой сети быстрого питания позволило сохранить 150 000 рабочих мест - Собянин
- 16:10 12.06.2022
- 8,1 млрд евро потребуется итальянцам только на продукты в этом году - АНСА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать