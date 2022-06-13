Вице-премьер Борисов рассказал, сколько потребуется времени на запуск в серию пассажирских самолетов в РФ

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск массового серийного производства отечественных самолетов различных классов потребует от 3 до 5 лет. Об этом в понедельник заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК.

«3-5 лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов», — сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется для перехода на самолеты российского производства. «Мы же забыли еще о региональных самолетах: Ил-114, „Байкал“, Ил-410, Ил-610, поэтому там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которые обеспечат новую логистику перевозок», — добавил Борисов.