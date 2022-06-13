Вице-премьер Борисов рассказал, сколько потребуется времени на запуск в серию пассажирских самолетов в РФ
11:45 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«3-5 лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов», — сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется для перехода на самолеты российского производства. «Мы же забыли еще о региональных самолетах: Ил-114, „Байкал“, Ил-410, Ил-610, поэтому там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которые обеспечат новую логистику перевозок», — добавил Борисов.
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