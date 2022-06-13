Столтенберг не ожидал такой реакции Турции на вступление в НАТО Финляндии и Швеции
14:40 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Раньше в ходе процесса [приема Швеции и Финляндии в НАТО] мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы, — сказал он, добавив, что „озабоченности Турции“ не являются чем-то новым. — „Турция — важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание“.
НОВОСТИ
- 13:35 13.06.2022
- Словакия назвала условия, при которых может отказаться от поставок по нефтепроводу «Дружба»
- 13:06 13.06.2022
- Подоляк перечислил, сколько и какое оружие нужно Украине для "достижения паритета"
- 12:50 13.06.2022
- Лукашенко предложил расширить функции КГБ и других спецслужб
- 12:20 13.06.2022
- В Иране сразу двое специалистов по спутникам и ракетам погибли в автокатастрофах
- 11:45 13.06.2022
- Вице-премьер Борисов рассказал, сколько потребуется времени на запуск в серию пассажирских самолетов в РФ
- 11:01 13.06.2022
- В Подмосковье в честь Дня России сложили мозаику из 25 тысяч зажженных свечей
- 09:45 13.06.2022
- Шольц и Драги собираются посетить Киев на текущей неделе - СМИ
- 09:30 13.06.2022
- Песков рассказал, о чем будет выступление Путина на ПМЭФ
- 09:15 13.06.2022
- Часть кинотеатров в регионах РФ или сокращает время работы, или готовится к закрытию –СМИ
- 09:00 13.06.2022
- На 13 июня Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать