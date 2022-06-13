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Столтенберг не ожидал такой реакции Турции на вступление в НАТО Финляндии и Швеции

14:40 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО, обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс, не ожидала жесткой позиции со стороны Турции. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью британской газете «Файнэншл таймс».

«Раньше в ходе процесса [приема Швеции и Финляндии в НАТО] мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы, — сказал он, добавив, что „озабоченности Турции“ не являются чем-то новым. — „Турция — важный союзник. Когда союзник указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, мы должны обратить на это внимание“.

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