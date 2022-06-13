На Украине начали готовиться к проведению "Евровидения - 2023"
17:30 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Украина уже начинает подготовку финала „Евровидения“ 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты», — написал он в своем телеграм-канале.
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