На Украине начали готовиться к проведению "Евровидения - 2023"

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины начали подготовку к проведению в стране в будущем году песенного конкурса «Евровидение», несмотря на боевые действия в стране. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Украина уже начинает подготовку финала „Евровидения“ 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты», — написал он в своем телеграм-канале.