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Власти Украины ввели запрет на экспорт угля, мазута и газа местной добычи

18:19 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины запретило экспорт угля, мазута и газа местной добычи. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на его сайте.

Документ вносит изменения в постановление от 29 декабря прошлого года, установившее перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квоты на 2022 год. Теперь экспорт каменного угля, антрацитов, брикетов и других видов твердого топлива, полученных из каменного угля (кроме коксующегося угля), мазута и природного газа украинской добычи подлежит лицензированию, но, как следует из документа, на эти категории товаров установлены нулевые квоты.

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