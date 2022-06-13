Власти Украины ввели запрет на экспорт угля, мазута и газа местной добычи
18:19 13.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Документ вносит изменения в постановление от 29 декабря прошлого года, установившее перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квоты на 2022 год. Теперь экспорт каменного угля, антрацитов, брикетов и других видов твердого топлива, полученных из каменного угля (кроме коксующегося угля), мазута и природного газа украинской добычи подлежит лицензированию, но, как следует из документа, на эти категории товаров установлены нулевые квоты.
НОВОСТИ
- 14:40 13.06.2022
- Столтенберг не ожидал такой реакции Турции на вступление в НАТО Финляндии и Швеции
- 13:06 13.06.2022
- Подоляк перечислил, сколько и какое оружие нужно Украине для "достижения паритета"
- 17:23 12.06.2022
- Для президента Финляндии позиция Турции по вступлению его страны в НАТО стала неожиданностью
- 12:12 12.06.2022
- В спальном районе Киева произошел инцидент со стрельбой с участием одного из руководителей Генштаба ВСУ
- 09:24 12.06.2022
- Подоляк: Украине нужно не три или четыре системы РСЗО, а порядка 300
- 09:19 12.06.2022
- Материальную поддержку в связи с кризисом на Украине Китай России не оказывал - МО КНР
- 09:10 12.06.2022
- Минобороны КНР: Если кто-то попытается отделить Тайвань, китайская армия будет сражаться против этого
- 16:00 11.06.2022
- ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области — МО РФ
- 13:00 11.06.2022
- ПВО РФ сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Украины
- 12:00 11.06.2022
- До 400 украинских боевиков заблокированы на «Азоте» в Северодонецке — посол ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать