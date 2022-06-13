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НОВОСТИ

Решение властей Грузии не вводить санкции против РФ поддерживают около 70% граждан - опрос

20:43 13.06.2022 Источник: Интерфакс

Решение грузинского правительства не присоединяться к санкциям против России одобряют 69,8% опрошенных в Грузии граждан, сообщает в понедельник грузинская телекомпания "Имеди", по заказу которой опрос был проведен грузинским международным центром общественного мнения и маркетинга GORBI.

Не согласны с решением правительства 27,1%, не смогли дать однозначный ответ или отказались отвечать 3,1%. По информации телекомпании, опрос проводился в период 2-7 июня 2022 года, в масштабах Грузии был опрошен 1001 респондент, погрешность может составлять 3%.

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