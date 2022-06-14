США тайно побуждают компании нарастить закупку российских удобрений - Bloomberg

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство США тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений на фоне резкого снижения поставок из-за санкций. С таким утверждением выступило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Несмотря на то что США и ЕС ввели "исключения из своих рестрикций <...>, позволяющие закупать удобрения" в РФ, многие транспортные, страховые компании и банки, по данным агентства, избегают участия в сделках, опасаясь того, что они могут "случайно нарушить правила". "Чиновники США, удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении, стараясь найти способы нарастить [поставки удобрений из РФ]", - отмечает Bloomberg.

На этом фоне США "тайно побуждают сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений". Как информирует Bloomberg, усилия американской администрации являются частью "обширных и сложных переговоров" при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины. По оценке агентства, усилия США демонстрируют то, с каким "вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление" на российское руководство, при этом "снизив сопутствующий ущерб мировой экономике, сильно зависящей от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна".