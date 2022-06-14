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НОВОСТИ

В Белом доме подтвердили, что Байден планирует баллотироваться на второй срок

10:05 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник подтвердила, что президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.

"Могу сказать, что президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году", - сказала она в эфире телеканала CNN.

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