В Белом доме подтвердили, что Байден планирует баллотироваться на второй срок

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник подтвердила, что президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.

"Могу сказать, что президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году", - сказала она в эфире телеканала CNN.