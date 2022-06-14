Европейские предприятия вынуждены закрываться из-за роста цен на энергоносители - WSJ
09:32 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия "дешевых" российских энергоносителей на своем рынке. Об этом в понедельник сообщает газета The Wall Street Journal.
По ее информации, эти фабрики не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками, поскольку цены там на энергоносители значительно ниже, чем в Европе. В настоящее время цены на газ в Европе почти в три раза выше, чем на рынке США, отмечает газета.
При этом европейские предприятия пытаются найти альтернативы российским энергоносителям, поскольку опасаются, что Москва якобы может внезапно прекратить поставки газа.
В то же время отмечается, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном конкурентном положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей, если предприятия Европы не смогут внедрить технологии, позволяющие резко сократить потребление ископаемого топлива. При этом эти технологии потребуют больших инвестиций, указывает газета.
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