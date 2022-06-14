ООН считает обстрел роддома в Донецке нарушением гуманитарного права

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызывают обеспокоенность, это явное нарушение международного гуманитарного права. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы видели сообщения СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность, — сказал он. — Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права».