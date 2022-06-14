ООН считает обстрел роддома в Донецке нарушением гуманитарного права
10:05 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызывают обеспокоенность, это явное нарушение международного гуманитарного права. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Мы видели сообщения СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность, — сказал он. — Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права».
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