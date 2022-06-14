Украинская группировка под Донецком насчитывает более 14 тыс. человек — источник
10:32 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные формирования Украины в районе Авдеевки под Донецком насчитывают более 14 тысяч человек, включая силы ВСУ, иностранных наемников, боевиков националистических батальонов «Айдар» и «Донбасс», сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.
«Более 14 тысяч человек сгруппировались в районе Авдеевки, идут ожесточенные бои. Среди украинцев есть и иностранные наемники. Кроме того, там сейчас бойцы националистических батальонов „Айдар“ и „Донбасс“. Есть также и из запрещенного в России „Правого сектора“, — рассказал собеседник агентства.
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