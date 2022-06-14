Из Луганска в Суходольск этапированы 88 сдавшихся ранее боевиков с «Азовстали» — источник
10:00 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 90 боевиков националистического батальона «Азов», сдавшихся в плен 20 мая на металлургическом заводе «Азовсталь», этапировали из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек из „Азовстали“, в том числе для проведения с ними следственных действий», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы ДНР и РФ в ходе разминирования и зачистки катакомб на территории металлургического завода «Азовстали» регулярно находят по 1-2 бойца националистического батальона «Азов», не сдавшихся в плен 20 мая. С националистами работают правоохранительные органы, уточнял ТАСС источник в силовых структурах.
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