Церковь Англии раскритиковала планы правительства отправлять незаконных мигрантов в Руанду

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры церкви Англии подвергли критике планы правительства Великобритании отправлять незаконных мигрантов в Руанду для прохождения там процесса рассмотрения их запросов о предоставлении убежища в Соединенном Королевстве. Об этом говорится в опубликованном во вторник в газете «Таймс» письме архиепископов Кентерберийского Джастина Уэлби и Йоркского Стивена Котрелла, а также еще 23 епископов церкви Англии.

Публикация послания приурочена к запланированному на 14 июня началу реализации программы отправки беженцев в африканскую страну, который вызвал возмущение правозащитников, однако был поддержан как Высоким судом Лондона, так и Апелляционным судом. Как ожидается, первый рейс должен вылететь в Кигали позднее во вторник, однако точное количество мигрантов, которые будут находиться на борту, неизвестно. Ранее СМИ сообщали цифру о партии в 30 человек.

«Отправится ли сегодня из Великобритании первый депортационный рейс в Руанду или нет, эта политика должна быть позором для нас как для страны. Это наш позор, потому что наше христианское наследие должно вдохновлять нас на то, чтобы относится к просителям убежища с состраданием, честностью и справедливостью, как мы делали на протяжении веков», — говорится в сообщении.

Новая программа призвана решить проблему нелегалов, массово прибывающих в Великобританию из Франции, пересекая Ла-Манш на надувных лодках. В общей сложности за прошлый год в королевство удалось незаконно перебраться 28,5 тыс. просителей убежища, а за первые пять месяцев этого года — 10 тыс. Афганцы составляют около четверти нелегальных мигрантов, прибывших Великобританию морем в этом году, 16% являются гражданами Ирана, еще 15% — иракцами.