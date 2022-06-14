Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в цехе нефтехимического завода в Башкирии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате пожара в цехе Стерлитамакского нефтехимического завода. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

«14 июня 2022 года в 11:30 (09:30 мск) в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на объекте АО „Стерлитамакский нефтехимический завод“ по адресу: г. Стерлитамак, ул. Техническая произошел выброс пламени в одном из цехов. По имеющейся информации, пострадали трое мужчин, один мужчина 1963 г. р. погиб. Все пострадавшие доставлены в больницу Стерлитамака», — говорится в сообщении.