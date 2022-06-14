При теракте в Бердянске использованы 3 взрывных устройства и зажигательная смесь — власти

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов в ходе следствия установили, что при подрыве трансформаторной подстанции в Бердянске в День России были использованы три взрывных устройства и зажигательная смесь. Об этом во вторник заявил в эфире телеканала «Россия-24» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В результате следствия выявлено, что было три взрывных устройства и зажигательная смесь», — сказал Рогов.