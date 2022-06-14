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ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк

14:00 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив 10 ракет. Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, обстрелу в 11:20 (совпадает с мск) подвергся Куйбышевский район города. Ранее сообщалось об обстреле Киевского района Донецка в 10:41. Также Донецк во вторник подвергался артиллерийскому обстрелу, в том числе из орудия натовского калибра 155 мм.

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