ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив 10 ракет. Об этом во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, обстрелу в 11:20 (совпадает с мск) подвергся Куйбышевский район города. Ранее сообщалось об обстреле Киевского района Донецка в 10:41. Также Донецк во вторник подвергался артиллерийскому обстрелу, в том числе из орудия натовского калибра 155 мм.