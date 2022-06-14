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НОВОСТИ

Сбер помогает создать уникальную модель искусственного интеллекта

13:08 14.06.2022

Ученые из команды Fusion Brain Института искусственного интеллекта AIRI при поддержке команд Sber AI и SberDevices разрабатывают модель для решения почти 800 задач. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Обычно считается, что слабый искусственный интеллект – это нейросеть, которая может решать одну задачу, а сильный искусственный интеллект умеет самообучаться новым задачам, понимать человеческий язык, объяснять и принимать решения в условиях неопределенности. Модели-лидеры в мире сейчас могут решать до 600 задач. Модель, которую с нашей помощью развивают в научно-исследовательском институте искусственного интеллекта AIRI, планируется запустить в 2023 году», – отметил Александр Ведяхин.

Проект называется Fusion Brain. Модель позволит решать множество прикладных задач самой разной природы без дообучения или с минимальным дообучением.

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