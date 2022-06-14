Сотрудницы Сбера в декрете смогут воспользоваться сервисом подработки Elementary

14:05

Сервис по разметке данных Elementary (проект компании «АктивБизнесКонсалт», входит в Группу Сбербанк) стал доступен в качестве площадки для дополнительного заработка сотрудницам банка, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. В пилотной группе задействовано уже более 5 тыс. мам. Чтобы начать работу, достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых и авторизоваться на платформе.

Платформа Elementary дает фрилансерам возможность дополнительного заработка и предназначена для быстрой разметки большого массива данных, которые в дальнейшем будут использованы для совершенствования алгоритмов и машинного обучения.

Исполнители могут самостоятельно выбирать объем задач и количество рабочих часов. Выплаты производятся два раза в месяц – самые активные «учителя искусственного интеллекта» могут зарабатывать в среднем 15 тыс. руб. Немаловажно, что статус самозанятого никак не повлияет на право женщины получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Воспользоваться возможностью подработки могут все мамы Сбера, находящиеся в декрете: их сейчас насчитывается 40 тыс. человек.

«Мы делаем все, чтобы наши сотрудницы во время отпуска по уходу за ребенком продолжали чувствовать заботу и поддержку компании: они получают все корпоративные привилегии и подарки, находятся на связи с коллегами, имеют доступ к новостям своих команд, – отметила Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбера. – Мы рады, что теперь можем предоставить мамам Сбера возможность дополнительного заработка и освоения новых навыков по обучению искусственного интеллекта. В ближайшем будущем мы предложим еще несколько вариантов подработки».