0
0
58
НОВОСТИ

Воссоздать советскую систему высшего образования в РФ не получится, считает Володин

14:12 14.06.2022 Источник: Интерфакс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ходе ожидаемой реформы высшего образования в РФ и отказа от Болонской системы не получится воссоздать советскую систему.

"Когда вы говорите о том, что кто-то хочет взять и воссоздать советскую систему, не получится это сделать. Все это понимают", - сказал Володин на заседании Госдумы, комментируя выступление первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой ("Новые люди").

Вместе с тем Володин не согласился с мнением о том, что неправильно учитывать опыт царской России, так как "огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени, и сегодня мы используем их открытия, достижения".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 14.06.2022
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 рублей
0
27
14:05 14.06.2022
Сотрудницы Сбера в декрете смогут воспользоваться сервисом подработки Elementary
0
85
14:00 14.06.2022
ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк
0
89
13:32 14.06.2022
В Литве опасаются российского законопроекта об отказе от признания независимости - СМИ
0
168
13:20 14.06.2022
Заградотряды расстреляли более 30 украинских военных, пожелавших сложить оружие — МО РФ
0
200
13:08 14.06.2022
Сбер помогает создать уникальную модель искусственного интеллекта
0
166
13:05 14.06.2022
В Москве выявили 142 заразившихся коронавирусом за сутки
0
153
13:00 14.06.2022
При теракте в Бердянске использованы 3 взрывных устройства и зажигательная смесь — власти
0
173
12:32 14.06.2022
Российская авиация уничтожила более 350 националистов и 6 установок РСЗО «Град» — МО РФ
0
215
12:20 14.06.2022
ВСУ за время эскалации более 4 тыс. раз применяли тяжелое вооружение при обстрелах ДНР
0
193

Возврат к списку