Воссоздать советскую систему высшего образования в РФ не получится, считает Володин

14:12 Источник: Интерфакс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ходе ожидаемой реформы высшего образования в РФ и отказа от Болонской системы не получится воссоздать советскую систему.

"Когда вы говорите о том, что кто-то хочет взять и воссоздать советскую систему, не получится это сделать. Все это понимают", - сказал Володин на заседании Госдумы, комментируя выступление первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой ("Новые люди").

Вместе с тем Володин не согласился с мнением о том, что неправильно учитывать опыт царской России, так как "огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени, и сегодня мы используем их открытия, достижения".