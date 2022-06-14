Сбер и Тинькофф первыми на банковском рынке провели медиацию

15:05

Сбер и Тинькофф первыми на банковском рынке провели в пилотном режиме совместную сделку урегулирования просроченной задолженности клиента – физического лица по трем потребительским кредитам через медиацию.

Медиаторами выступили специалисты Центра медиации при Российском союзе промышленности и предпринимателей. Сделка проходила с участием компании «Сбер Лигал», которая организовала проведение процедуры медиации и обеспечила коммуникации между медиатором, кредиторами и нотариусом.

Стороны достигли единого соглашения по вопросам урегулирования задолженности, помогли клиенту в сложной финансовой ситуации и протестировали уникальный опыт межбанковского урегулирования. Благодаря сделке медиации заемщик получил отсрочку по выплате кредитов в обоих банках и комфортный размер платежей в льготный период.

Сделки медиации могут быть востребованы на рынке урегулирования долгов. По данным Объединенного кредитного бюро, примерно 35% российских заемщиков (14,8 млн человек) имеют 2 и более открытых кредита в разных банках.

«Зачастую заемщики, имеющие несколько кредитов в разных банках, при возникновении финансовых трудностей обращаются к кредиторам за реструктуризацией задолженности, но получают отказы из-за высокой долговой нагрузки, – пояснил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев. – Логичным инструментом реальной поддержки в такой ситуации может стать взаимодействие кредиторов и совместное урегулирование. Медиация и является таким инструментом, который позволяет решать проблемы клиента комплексно».

«Первая на банковском рынке сделка медиации – важный шаг к созданию нового инструмента по урегулированию задолженностей клиентов сразу перед несколькими банками, – отметила вице-президент, директор по рискам Тинькофф Анна Казакова. – Мы рады, что первыми вместе с коллегами из Сбера протестировали этот инструмент, и высоко ценим опыт быстрого и эффективного межбанковского взаимодействия, который мы получили. Этот опыт позволит рынку начать работу по дальнейшему совершенствованию этого инструмента – так, чтобы это было удобно для клиента, которому не нужно будет идти к нотариусу вместе с медиатором. Следующий шаг – создание необходимой инфраструктуры на рынке, которая позволит заключать клиентам такого рода соглашения дистанционно, без физического присутствия, и законодательной базы для ее функционирования».