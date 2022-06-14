Иран добился решения об освобождении задержанного Грецией танкера и возврате нефти

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран добился решения об освобождении иранского танкера, задержанного властями Греции, и о возврате нефти владельцу. Об этом сообщила во вторник Организация портов и судоходства Ирана.

«Правительство Греции издало соответствующее распоряжение, и в настоящий момент происходит [процедура] по освобождению судна и возврату груза его владельцу», — цитирует заявление агентство Мехр.