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Иран добился решения об освобождении задержанного Грецией танкера и возврате нефти

15:00 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран добился решения об освобождении иранского танкера, задержанного властями Греции, и о возврате нефти владельцу. Об этом сообщила во вторник Организация портов и судоходства Ирана.

«Правительство Греции издало соответствующее распоряжение, и в настоящий момент происходит [процедура] по освобождению судна и возврату груза его владельцу», — цитирует заявление агентство Мехр.

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