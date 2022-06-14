Минобороны РФ предложило боевикам, находящимся на комбинате «Азот», сложить оружие
15:12 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное ведомство РФ предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», с 15 июня прекратить боевые действия, выпустить удерживаемых мирных граждан, а также сложить оружие. Об этом заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Предлагаем боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате „Азот“, с 08:00 (мск) 15 июня прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через <…> гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», — сказал Мизинцев.
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