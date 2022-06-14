0
0
128
НОВОСТИ

Минобороны РФ предложило боевикам, находящимся на комбинате «Азот», сложить оружие

15:12 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное ведомство РФ предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот», с 15 июня прекратить боевые действия, выпустить удерживаемых мирных граждан, а также сложить оружие. Об этом заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Предлагаем боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, находящимся на комбинате „Азот“, с 08:00 (мск) 15 июня прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через <…> гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», — сказал Мизинцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 14.06.2022
Зеленский считает, что время играет не на Украину
0
15
16:00 14.06.2022
Пушилин, говоря о дополнительной помощи РФ, имел в виду большее количество ракет — Басурин
0
42
15:32 14.06.2022
Песков не стал говорить о решении ЕСПЧ, поскольку РФ их больше не выполняет
0
114
15:05 14.06.2022
Сбер и Тинькофф первыми на банковском рынке провели медиацию
0
160
15:00 14.06.2022
Иран добился решения об освобождении задержанного Грецией танкера и возврате нефти
0
124
14:32 14.06.2022
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 рублей
0
196
14:12 14.06.2022
Воссоздать советскую систему высшего образования в РФ не получится, считает Володин
0
231
14:05 14.06.2022
Сотрудницы Сбера в декрете смогут воспользоваться сервисом подработки Elementary
0
196
14:00 14.06.2022
ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк
0
201
13:32 14.06.2022
В Литве опасаются российского законопроекта об отказе от признания независимости - СМИ
0
306

Возврат к списку