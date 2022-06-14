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Пушилин, говоря о дополнительной помощи РФ, имел в виду большее количество ракет — Басурин

16:00 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, заявляя о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, в первую очередь РФ, имел в виду большее количество ракет наземного и воздушного базирования. Об этом во вторник сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, которые сконцентрировали большое количество вооружения, а именно артиллерию. Речь шла об этом, потому что это поможет уничтожить западное оружие, которое уже поставили на фронт и которое убивает гражданское население», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос, имел ли Пушилин в виду конкретную помощь со стороны РФ.

В понедельник после массированных обстрелов Донецка, которые продолжались весь день, Пушилин опубликовал заявление. По его словам «достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации».

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