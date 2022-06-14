Пушилин, говоря о дополнительной помощи РФ, имел в виду большее количество ракет — Басурин
16:00 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, заявляя о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, в первую очередь РФ, имел в виду большее количество ракет наземного и воздушного базирования. Об этом во вторник сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, которые сконцентрировали большое количество вооружения, а именно артиллерию. Речь шла об этом, потому что это поможет уничтожить западное оружие, которое уже поставили на фронт и которое убивает гражданское население», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос, имел ли Пушилин в виду конкретную помощь со стороны РФ.
В понедельник после массированных обстрелов Донецка, которые продолжались весь день, Пушилин опубликовал заявление. По его словам «достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации».
НОВОСТИ
- 16:12 14.06.2022
- Зеленский считает, что время играет не на Украину
- 15:32 14.06.2022
- Песков не стал говорить о решении ЕСПЧ, поскольку РФ их больше не выполняет
- 15:12 14.06.2022
- Минобороны РФ предложило боевикам, находящимся на комбинате «Азот», сложить оружие
- 15:05 14.06.2022
- Сбер и Тинькофф первыми на банковском рынке провели медиацию
- 15:00 14.06.2022
- Иран добился решения об освобождении задержанного Грецией танкера и возврате нефти
- 14:32 14.06.2022
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 рублей
- 14:12 14.06.2022
- Воссоздать советскую систему высшего образования в РФ не получится, считает Володин
- 14:05 14.06.2022
- Сотрудницы Сбера в декрете смогут воспользоваться сервисом подработки Elementary
- 14:00 14.06.2022
- ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк
- 13:32 14.06.2022
- В Литве опасаются российского законопроекта об отказе от признания независимости - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать