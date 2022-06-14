0
0
0
НОВОСТИ

Зеленский считает, что время играет не на Украину

16:12 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что время в нынешних условиях играет не на его страну. Об этом он заявил в интервью немецкому Цэ-дэ-эф, которое опубликовано в ночь на вторник на сайте канала.

Отвечая на вопрос, как именно он принимает решения в нынешних условиях, Зеленский сказал: «Нужно действовать, время играет на врага, а не на нас». Одновременно с этим он заявил, что его страна «не имеет времени на переговоры, которые ничего не принесут». «У нас нет сомнений — мы готовы вести переговоры только тогда, когда другая сторона будет готова остановить войну», — отметил украинский президент.

Зеленский также задался вопросом, почему над Украиной не была введена бесполетная зона и почему стране не поставили оружие раньше.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 14.06.2022
Пушилин, говоря о дополнительной помощи РФ, имел в виду большее количество ракет — Басурин
0
42
15:32 14.06.2022
Песков не стал говорить о решении ЕСПЧ, поскольку РФ их больше не выполняет
0
114
15:12 14.06.2022
Минобороны РФ предложило боевикам, находящимся на комбинате «Азот», сложить оружие
0
133
15:05 14.06.2022
Сбер и Тинькофф первыми на банковском рынке провели медиацию
0
160
15:00 14.06.2022
Иран добился решения об освобождении задержанного Грецией танкера и возврате нефти
0
124
14:32 14.06.2022
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 рублей
0
196
14:12 14.06.2022
Воссоздать советскую систему высшего образования в РФ не получится, считает Володин
0
231
14:05 14.06.2022
Сотрудницы Сбера в декрете смогут воспользоваться сервисом подработки Elementary
0
196
14:00 14.06.2022
ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк
0
201
13:32 14.06.2022
В Литве опасаются российского законопроекта об отказе от признания независимости - СМИ
0
306

Возврат к списку