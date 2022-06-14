Зеленский считает, что время играет не на Украину
16:12 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что время в нынешних условиях играет не на его страну. Об этом он заявил в интервью немецкому Цэ-дэ-эф, которое опубликовано в ночь на вторник на сайте канала.
Отвечая на вопрос, как именно он принимает решения в нынешних условиях, Зеленский сказал: «Нужно действовать, время играет на врага, а не на нас». Одновременно с этим он заявил, что его страна «не имеет времени на переговоры, которые ничего не принесут». «У нас нет сомнений — мы готовы вести переговоры только тогда, когда другая сторона будет готова остановить войну», — отметил украинский президент.
Зеленский также задался вопросом, почему над Украиной не была введена бесполетная зона и почему стране не поставили оружие раньше.
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