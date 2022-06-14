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НОВОСТИ

Самыми успешными являются госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому — Кудрин

16:32 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результативность исполнения нацпроектов повысилась в этом году, самыми успешными стали госпрограммы по сельскому хозяйству, транспорту и атому, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече у президента РФ Владимира Путина.

«Количество недостигнутых показателей снижается, они составляют только 20%, это хорошее движение вперед. Тем не менее 20% — это недостигнутые показатели государственных программ. Но я бы отметил наиболее успешные программы: это программа развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса, программа „Доступная среда“. Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой, и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки — это развитие космической деятельности», — сказал Кудрин.

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