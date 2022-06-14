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НОВОСТИ

Порядка 2,5 тыс. боевиков могут находиться на заводе «Азот» в Северодонецке — МВД ЛНР

17:12 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 2,5 тысяч боевиков, включая 500-600 иностранных наемников, еще могут находиться на территории завода «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил во вторник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире Первого канала.

«По первоначальным подсчетам, до 2,5 тыс. там находятся военнослужащих. <…> Порядка 20-25% могут находиться там непосредственно уже иностранного контингента», — сказал он.

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