Дума приравнивает к госизмене переход к противнику в ходе военного конфликта с участием РФ
18:00 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене.
Статью 275 УК РФ о государственной измене предлагается дополнить новым составом преступления — «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ». За такое преступление грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
Помимо этого, авторы документа предлагают ужесточить нормы статьи 359 УК РФ («Наемничество»). Так, участие наемника в вооруженном конфликте будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Согласно действующим нормам, за это грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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