В Госдуме предложили оставить банкам доступ к ЕГРН для оформления сделок с недвижимостью

17:57

Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил доработать поправки в закон о государственной регистрации недвижимости, которые обсуждаются в нижней палате парламента, в части предоставления сведений из ЕРГН. По его мнению, в кругу лиц, которые имеют право на получение данных, стоит оставить банки, обеспечивающие через специальные площадки процесс сделок с недвижимостью, сообщает ПРАЙМ.

«На рынке сделки с недвижимостью проводят не только сами граждане напрямую или через риелторов, сейчас есть такие площадки, как Домклик, Метр Квадратный. Естественно, при реализации имущества через эти площадки чистота сделок гарантируется компаниями, а учитывая, что их акционерами выступают лидирующие в части ипотечного кредитования, да и вообще на российском рынке банки страны, как Сбер, ВТБ, возможно, стоит подумать, чтобы включить в список тех, кому доступна информация, банки из числа тех, кто имеет подобные ресурсы, от которых зависит быстрота и чистота ипотечных сделок, чтобы не накладывать на граждан дополнительные расходы и не усложнять процесс», – считает Якубовский.