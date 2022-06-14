Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $125 за баррель
18:40 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 2%, торгуясь выше $125 за баррель впервые с 9 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 16:48 мск стоимость Brent росла на 2,26%, до $125,03 за баррель.
К 16:53 мск стоимость Brent замедлила рост, торгуется на уровне $124,94 за баррель (+2,18%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2022 года дорожает на 2,07% — до $123,43 за баррель.
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