Въезд в РФ запрещен замглавы Минобороны, командующим ВВС и ВМС Британии — заявление МИД

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в связи с антироссийскими действиями Лондона запрещает въезд в Россию 49 представителям крупнейших британских СМИ, командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

«В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский стоп-лист руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании», — заявили в дипведомстве.

Как следует из заявления, в список, в частности, включены заместитель министра обороны Великобритании Джереми Марк Куин, парламентский заместитель министра обороны Великобритании Лео Докерти, командующий ВМС Великобритании, начальник штаба ВМС страны Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Великобритании Майкл Вигстон, заместитель начальника Стратегического командования ВС Великобритании Роберт Эндрю Магован.