США будут передавать Украине развединформацию для ударов при помощи РСЗО — Пентагон

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО), поставляемых Киеву Западом. Об этом сообщил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Он подчеркнул, что при использовании данной военной техники нет необходимости массово расходовать боекомплект, поскольку речь идет о высокоточных боеприпасах большой мощности, применение которых сопоставимо с последствиями ударов с самолетов. «Иными словами, можно сделать многое за счет небольшого [числа], не нужно много [таких боеприпасов], чтобы добиться существенного воздействия», — сказал Кол, выступая на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность. «И мы, — добавил замминистра, — предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать».