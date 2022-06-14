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Эксперт: Ограничения на доступ к ЕГРН могут навредить рынку жилья

19:18 14.06.2022

Законодательные новации, усложняющие банкам доступ к данным физлиц из ЕГРН, могут увеличить стоимость ипотечного кредита и в целом негативно отразиться на рынке недвижимости, считает экономист Василий Колташов. Согласно одобренному в первом чтении законопроекту, доступ к сведениям из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для третьих лиц ограничивается – они смогут получить его только с согласия физлица, сообщает ПРАЙМ.

По словам экономиста Василия Колташова, причин для появления новых ограничений может быть несколько: желание некоторых депутатов и чиновников скрыть информацию по недвижимости, которой они обладают, или нежелание чиновников заниматься упорядочиванием реестра. Однако это не выход из положения: с момента запуска ЕГРН в 2017 году рынок недвижимости стал более прозрачным, сократилось число случаев мошенничества. Проверить недвижимость клиента стало проще целому ряду организаций – банкам, страховым компаниям, сделки стали прозрачными, а проводить их теперь проще. Теперь все эти достижения могут сойти на нет – банки столкнутся с затруднениями при проверке чистоты сделки.

Способы ее проверить предусмотрены – доступ в ЕГРН даже без согласия собственника возможен по запросу нотариуса. По мнению Колташева, это даст последним дополнительные полномочия, а клиентов вгонит в лишние траты. «По сути, это увеличивает число посредников и возводит новые бюрократические препоны на пути к сделке. Банкам придется тратить на это время и дополнительные средства, что в конечном итоге будет переложено на клиента в виде комиссий за юридическую поддержку или просто за счет повышения ипотечной ставки», – констатирует эксперт. Еще один риск – рост числа мошенничеств на рынке недвижимости.

Представители экспертного сообщества высказывают мнение, что решение проблемы лежит в части предоставления банкам права получать доступ к ЕГРН, если собственник не установил запрет на доступ к своим данным в реестре.

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