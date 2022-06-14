США работают над планом вывоза зерна с Украины по железной дороге — Байден
20:40 14.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США работает над планом вывоза зерна с Украины по железной дороге с созданием перевалочных пунктов на границе, в том числе в Польше. Об этом заявил во вторник американский президент Джо Байден, выступая в Филадельфии (штат Пенсильвания) с речью, посвященной экономической ситуации в США.
«Тысячи тонн зерна лежат в зернохранилищах и готовы к отправке на экспорт, но они не могут отправить их по Черному морю», — сказал он. «Так что мы работаем над планом его [зерна] вывоза через другие страны по железным дорогам», — сообщил американский лидер.
Однако, как отметил президент, из-за разницы в ширине железнодорожной колеи на Украине и в странах ЕС возникают сложности с доставкой зерна прямиком в Европу. «Так что мы построим временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы могли перегрузить его [зерно] из вагонов в эти зернохранилища и затем в вагоны в Европе и довезти его до океана и доставить по всему миру», — пояснил президент США.
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